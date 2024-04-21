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Aktüel Esrar yetiştirmekten aranan 65 yaşındaki kadın, ekipleri şok etti! Bakın nerede bulundu
Aktüel

Esrar yetiştirmekten aranan 65 yaşındaki kadın, ekipleri şok etti! Bakın nerede bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:28:00 -
Esrar yetiştirmekten aranan 65 yaşındaki kadın, ekipleri şok etti! Bakın nerede bulundu

Afyonkarahisar’da esrar elde etmek için kenevir eken ve 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 65 yaşındaki kadın, brandanın altına saklandı. Eve baskın yapan ekipler adeta şok yaşadı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan T.K. (65) isimli kadının peşine düştü. Kadının evini bir süre takibe alan ekipler ardından eve baskın düzenledi. Ardından evin odunluk kısmına giren ekipler içerdeki brandanın altına baktıklarında adeta şok yaşadı. Ekipler aradıkları T.K., isimli kadını brandanın altında yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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