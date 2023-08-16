Esrar kullanımı yasallaşıyor

4.5 milyon kişinin esrar kullandığı Almanya’da hükümet, esrar kullanımını yasallaştırmaya yönelik tartışmalı planını bugün açıklayacak.

Koalisyon hükümeti ortaklarından Yeşiller ve FDP, Federal Meclis seçim kampanyaları sırasında esrar kullanımının yasallaştırılması yönünde kampanya yürütmüş ve hükümet programında buna yer vermişti.

SPD’li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın hazırladığı yasa tasarısı kabinede kabul edilmişti. Esrar kullanımının yasalaşması için yasa tasarısının Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi gerekiyor.

Buna göre; Almanya’da esrar kullanımına yönelik yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Avrupanın lokomofi olan Almanya’nın uyuşturucu politikası kökten değişecek. Netleşen tasarının yıl sonuna doğru yasalaşması bekleniyor.

Tasarı kapsamında 18 yaşından büyüklerin kişisel kullanımı için üzerlerinde 25 gram esrar bulundurulmasına izin verilecek.

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İsteyen kişiler evlerinde en fazla üç adet kenevir bitkisi yetiştirebilecek. Yayalar için ayrılan caddelerde akşam saat 20.00’e kadar esrar kullanımı yasağı olacak.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında Almanya’da esrar kullanımının serbest bırakılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 60 civarında.

ESRAR, HASTALAR İÇİN 2017’DEN BU YANA SERBEST

Almanya’da bazı hasta grupları için esrar kullanımına 2017’den bu yana izin veriliyor. Ağır hasta gruplarında olanlar doktor reçetesi ile eczaneden esrar temin edebiliyor.

Bir çok tıp uzmanına göre; esrar içmek, kenevir tabletleri kullanmak kanser, HIV, Parkinson ve sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarına olumlu etki yapıyor ve ağrıları dindiriyor.