Esra Ezmeci'ye halktan büyük tokat! İşte bunu beklemiyordu

MedyaRadar’ın haberine göre FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı ekrana veda ediyor. Kanal yönetimi, reytinglerde istenilen başarının gelmemesi üzerine programı sonlandırma kararı aldı.

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yer alan programlar tek tek Müge Anlı karşısında final yapıyor. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.