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Medya Esra Ezmeci'ye halktan büyük tokat! İşte bunu beklemiyordu
Medya

Esra Ezmeci'ye halktan büyük tokat! İşte bunu beklemiyordu

Fulya Öztürk'Ün kamuoyuna "Psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci'ye halktan büyük bir tokat geldi. Sosyal medyada takipçilerinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği gayr-i ahlaki soruları kamuoyuyla paylaşıp, toplum ahlak yapısını hedef alan Esra Ezmeci'nin programı düşük reytingler sebebiyle final kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:07:00 - 2022-10-07 09:16:02
Esra Ezmeci'ye halktan büyük tokat! İşte bunu beklemiyordu

MedyaRadar’ın haberine göre FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı ekrana veda ediyor. Kanal yönetimi, reytinglerde istenilen başarının gelmemesi üzerine programı sonlandırma kararı aldı.

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yer alan programlar tek tek Müge Anlı karşısında final yapıyor. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

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Yorumlar

H.s.k

Masa basında reyting uğruna hayallerini dile getiren ahlaksız içerikler le ne program yapılır nede insan diye ortaklıkta dolayan bu ahlaksizlara prim vermemeliyiz.yaziklar olsun
x

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