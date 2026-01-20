Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay...

Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci'nin sahte ünvan Esra Ezmeci'nin sahte ünvan kullandığı ve bu gerekçeyle 10 ay hapis cezası aldığı iddia edildi.

Beyaz Tv'deki programında hakkındaki iddialara yanıt veren Ezmeci canlı yayında diplomalarını açık açık gösterdi. Ezmeci daha sonra sosyal medya üzerinden de bir açıklama yayınladı.

Ezmeci; o dönem klinik psikoloji olarak bir yüksek lisans programı bulunmadığını, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yapıp denklik aldığını söyledi.

Konuya ilişkin bugün harekete geçeceğini duyuran Ezmeci, "Canlarım yalan haberler için bugün içerisinde şikayetlerimiz savcılığa iletilmiş olacak. Özellikle sosyal medya platformlarında ve bazı gazete haberlerinde, diplomamın gerçek olmadığı, hapis cezası aldığım gibi yalan haberleri paylaşan ve bunun altında hakaret içerikli yorum yapan bir çok kişiyi tespit Edip gece boyunca çalışan avukat ekibimizle bugün savcılığa teslim ediyoruz. Çok yakında maddi manevi tazminat davalarının sonuçlarını, davalardan kazandığım paraları yardım için kullanacağım için sizlerle de paylaşacağım. Bazı yayın organları ve bazı ahlak dışı üslubu olan kişiler için en yüksek tazminatı isteyeceğimden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci yalan haberleri yayanların arkasında bir ekip olduğunu ve bunu yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Esra Ezmeci hakkındaki iddiaları yalanlarken bu defa diplomalarındaki 'tarih' detayı dikkat çekti.

Prof. Dr. Veysi Ceri, Ezmeci'nin paylaşımını yayınlayarak ''Az önce Esra Ezmeci’nin şu videosuna rastladım. Başta cidden kadına haksızlık yapılmış diye düşünüp üzüldüm. Ancak videoyu ikinci sefer dikkatle izlediğimde Yüksek Lisansının Uygulamalı Psikoloji alanından olduğunu farkettim. Yani kendisi klinik psikolog değil ve bu ünvanı kullanamaz diyen mahkeme doğru karar vermiş. Ancak anlatacağım asıl husus bu değil. Çünkü piyasa sahte psikolog kaynıyor ve buraya kadarki kısmı artık Türkiye’de ahvali adiyeden oldu.

Asıl dikkatimi çeken husus şu;

Videoyu yavaşlatıp bakarsanız Esra hanımın lisans diplomasını 09.07.2013 tarihinde aldığını göreceksiniz. Buraya kadar her şey normal be dediği doğru. Yani psikolog ancak ilginçtir ki “Tezli Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans” diplomasını bundan tam bir yıl sonra hem de aynı gün ve ayda (nasıl olabiliyorsa) 09.07.2014 tarihinde almış. Diplomalar sahte mi diye düşünmedim değil ancak orijinal gibi duruyor.

'TARİH DETAYI'

Şimdi bir akademisyen olarak tezli yüksek lisansın 4 yarıyıl, yani 2 yıl olduğunu iyi biliyorum. Nasıl oluyor da Haliç Üniversitesi bir yıl içinde bu diplomayı verebilmiş bu kişiye. Ekstradan mı çalıştı? Çalıştıysa nasıl çalıştı?

Yoksa birçok kişinin bahsettiği üzere kimi özel okullar diploma mı satıyor?

Klinik Psikolog ünvanını kullanmaması gerektiğinin yanında bu durumun da araştırılması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Veysi Ceri'nin bu paylaşımının altına ise; 'Bu husus çok önemli', 'Sayın profesör boşuna dirsek çürümüşsünüz', 'Yüksek lisansta en az 4 dönem şartı yok mu?', 'İlginç cidden' gibi yorumlar yapıldı.