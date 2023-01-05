Esra Erol'un evlenmek isteyenlere tavsiyesi tartışma başlattı: Evlenmeden bunu yapın

Öğleden sonra televizyon kuşağında program yapan Esra Erol'un yaptığı peş peşe açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol, İstanbul Sözleşmesi'ne taraf bir açıklama yaparak, "Kadının beyanı esastır. Kadın şiddet gördüm diyor ise şiddet görmüştür, yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

Bir dönem toplumun kanayan yarası olan 6284 adlı zulüm yasasını destekleyen çıkışı sonrası dikkat çeken açıklamalarına devam eden Erol, "Demek ki evliliklerde 1, uzun süre tanımadan, flört etmeden evlenilmeyecek.. 2,evlenince hemen çocuk yapılmayacak. Birkaç yıl dolaşılacak, flört edilecek, konuşulacak, önce hayatımızı düzene sokacağız" dedi.

Sosyal medyada Esra Erol'un sözlerini değerlendiren Sevda Türküsev, "Esra Erol:Uzun süreler flört etmeden evlenilmeyecek! Valla isteğin kadar flört et, evlilik başka bir şey! Evlenmeden anlaşılmıyor. Ayrıca ben uzun flörtlere karşıyım. Zaten uzun flört meselesi ve evlilik öncesi ilişkiler başladığından beri ilişkiler bozuldu, boşanmalar fazlalaştı" dedi.

Türk aile yapısına uygun değil

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Esra Erol'un sözlerinin doğru bulmadıklarını ifade ederek, 'Aile birliği evlilikle sağlanır. Flört kavramı Türk aile yapısına uygun olmayan bir olgudur" yorumunda bulundu.

Esas olan delil olmalı

Gazeteci Serdar Arseven ise "Esra Erol'un ifadesi şöyle, "Kadının beyanı esastır. Kadın şiddet gördüm diyor ise şiddet görmüştür, yalan söylemez. Ben de diyorum ki, erkek de kadın da yalan söyleyebilir. Esas olan beyan değil, deliller olmalıdır" ifadelerini kullandı.