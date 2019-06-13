Esra Erol'a hapis şoku! Evlilik programlarının yasaklanması ile formatları değiştirilerek yayınlarına devam eden ve Türk-Aile yapısına zarar veren programların sunucusu Esra Erol, hakkında düzenlenen iddianamede 5 yıl hapsi istendi.

Sunucu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı. Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. 5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B'nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak

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