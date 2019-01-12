0553 313 94 23

Esra Erol şüpheli babaları araştırmaya devam ediyor! Türkiye, Türkiye olalı böyle rezalet yaşamadı

Evlilik programlarının yasaklanması ile formatları değiştirilerek yayınlarına devam edilen gündüz kuşağı kadın programları, Türk-Aile yapısına zarar vermeyi sürdürürken hem uzmanlar hem de vatandaşlar söz konusu yayınlara tepki gösteriyor.

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:46

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Canlı yayınlarda babalarını arayan çocuklar, milyonların gözü önünde yapılan DNA testleri. Eşlerin birbirlerini aldatma hikayeleri ile aile içinde yaşanan şiddet, gasp, cinayet ve taciz vakalarının insanların gözü önünde saatlerce konuşulup tartışılması toplum ahlakımızı alt üst ediyor. Uzmanların söz konusu yayınlarla ilgili uyarıları devam ederken vatandaş da bu tür programları televizyon ekranlarında görmek istemediklerini söylüyor.

Canlı yayında DNA Testi

Sunduğu evlilik programı yasaklanınca format değişikliği ile aynı kanalda yayınlarına devam eden Esra Erol, şüpheli babaların araştırmasını yapmakla görevli. Ahlaksızlığın tavan yaptığı programda süreç şöyle işliyor:

Programa başvuran genç, babasını aradığını ifade ediyor. Önce gencin annesi ile iletişime geçiliyor. Ardından da annesinin geçmişte ilişki yaşadığı erkekler bulunup her hafta birisine milyonların gözü önünde DNA testi yapılıyor. Son dakika, flaş gelişme gibi haber ifadeleri ve gerilim müzikleri ile DNA sonuçları açıklanırken ilişki yaşamış kişiler arasında tartışmalar da meydana geliyor. O tartışmalar esnasında günlüğü 50 lira ücretle stüdyoya konuk görünümünde alınmış 'Vatandaşlar' ve programın 'Avukatı' yorumlar yapıyor. Rezilliğin son noktasının yaşandığı ahlaksızlık milyonlara canlı yayınla yaşatılırken, bu programlara RTÜK sessiz kalıyor.

Ya baba bulunamazsa?

DNA testi araştırmalarında babaya ulaşmak öyle çok da kolay olmuyor. Çünkü her baba adayı o programda reyting rekoruna vesile oluyor. Haftalarca birkaç erkek üzerinde yapılan DNA testleri sonuç vermeyince yeniden annenin üzerine gidiliyor. Ondan hafızasını zorlaması ve başka erkeklerle ilişki yaşayıp yaşamadığını hatırlaması isteniyor. Kadın zaman zaman birilerini hatırlıyor ama devreye matematiksel hesaplarda girince çocuk ondan olamaz sonucuna ulaşıyor. Annenin üstüne çok giden 'Baba Arayıcı Esra Erol' ile kadın arasında da tartışmalar yaşanabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:46
  1. Esra Erol
  2. DNA

YORUM YAZ

  • Murat TaşcıMurat Taşcı30 dk önce
    Saçmalık. Babasını arayan sessiz sedasız Anasından başlasın.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc31 dk önce
    Bu rezalet var, halinin altina süpürmekle önüne gececeginizi zannediyorsunuz?Temel den cözüm aramak olmali ,karsi cikarak bu rezillikler ortadan kalkmiyor. Var olan rezillik topluma gösterilmesi bende saklanmakdan daha önemlidir. Zira birileri bu igrenc hayatdan bikar,utanirda Ahlak, genelkültür yapimizi irdeleyip yeni egitim sisteminin yollarini ararlar.Insallah!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
  1. Üniversite kitabında akılalmaz soru:..
  2. Ali Koç müjdeyi verdi! "Salı gününü bekl
  3. Artistik buz pateninde gümüş madalya
  4. Emekliye ocak zammı ne kadar?
  5. Onur Kıvrak o kulübü reddetti!..
  6. Akhisar'da su baskını nedeniyle tren..
  7. En düşük emekli maaşları belli oldu
  8. Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne..
  9. Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı!..
  10. Sinop açıklarında balıkçı teknesinin..
  11. Arjantin'de hanta virüsü salgını! 9..
  12. Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı
  13. Bu karışımdan her gün 1 kaşık yerseniz..
  14. Milli İHA'dan yeni ihracat başarısı
  15. Otomotiv sektöründe flaş gelişme! İşte..
  16. Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı..
  17. Kardan savaş uçağı yaptı
  18. Avrupa’nın hatırlamak istemediği..
  19. GÜNCELLEME 2- Halkalı-Sirkeci Banliyö..
  20. Türkiye'nin "israf raporu" açıklandı
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

Günün Karikatürü

12 Ocak 2019
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi