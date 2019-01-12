Esra Erol şüpheli babaları araştırmaya devam ediyor! Türkiye, Türkiye olalı böyle rezalet yaşamadı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Canlı yayınlarda babalarını arayan çocuklar, milyonların gözü önünde yapılan DNA testleri. Eşlerin birbirlerini aldatma hikayeleri ile aile içinde yaşanan şiddet, gasp, cinayet ve taciz vakalarının insanların gözü önünde saatlerce konuşulup tartışılması toplum ahlakımızı alt üst ediyor. Uzmanların söz konusu yayınlarla ilgili uyarıları devam ederken vatandaş da bu tür programları televizyon ekranlarında görmek istemediklerini söylüyor.

Canlı yayında DNA Testi

Sunduğu evlilik programı yasaklanınca format değişikliği ile aynı kanalda yayınlarına devam eden Esra Erol, şüpheli babaların araştırmasını yapmakla görevli. Ahlaksızlığın tavan yaptığı programda süreç şöyle işliyor:

Programa başvuran genç, babasını aradığını ifade ediyor. Önce gencin annesi ile iletişime geçiliyor. Ardından da annesinin geçmişte ilişki yaşadığı erkekler bulunup her hafta birisine milyonların gözü önünde DNA testi yapılıyor. Son dakika, flaş gelişme gibi haber ifadeleri ve gerilim müzikleri ile DNA sonuçları açıklanırken ilişki yaşamış kişiler arasında tartışmalar da meydana geliyor. O tartışmalar esnasında günlüğü 50 lira ücretle stüdyoya konuk görünümünde alınmış 'Vatandaşlar' ve programın 'Avukatı' yorumlar yapıyor. Rezilliğin son noktasının yaşandığı ahlaksızlık milyonlara canlı yayınla yaşatılırken, bu programlara RTÜK sessiz kalıyor.

Ya baba bulunamazsa?

DNA testi araştırmalarında babaya ulaşmak öyle çok da kolay olmuyor. Çünkü her baba adayı o programda reyting rekoruna vesile oluyor. Haftalarca birkaç erkek üzerinde yapılan DNA testleri sonuç vermeyince yeniden annenin üzerine gidiliyor. Ondan hafızasını zorlaması ve başka erkeklerle ilişki yaşayıp yaşamadığını hatırlaması isteniyor. Kadın zaman zaman birilerini hatırlıyor ama devreye matematiksel hesaplarda girince çocuk ondan olamaz sonucuna ulaşıyor. Annenin üstüne çok giden 'Baba Arayıcı Esra Erol' ile kadın arasında da tartışmalar yaşanabiliyor.