espor tutkunları, Nişantaşı Üniversitesi'nde buluşacak

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde gerçekleşecek etkinlikte, espor tutkunları, oyuncular ve takımlar yeteneklerini gösterecek.

Katılımcıya özel turnuvalar ve deneyim alanları ile ödül havuzuna sahip e-sports ve cosplay yarışmalarının olduğu etkinlikte "en iyi kostümü” hazırlayıp gelen katılımcı, "GİST 2019 Cosplay" yarışmasının finallerine gitmeye hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanı Ali Efe İralı, sektöre has biçimde yaratılan ekonominin küresel anlamda 2 milyar dolara yaklaştığını, bunda aslan payının reklam ve sponsorluk gelirlerine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dağıtılan ödüllerin de önemli yeri var ama sektörü döndüren asıl çark bu değil. Sektör, devamlı üretime odaklanmış bir sistem üzerinde duruyor. Yüz binlerce oyun, mobilden masaüstüne kadar çok sayıda cihaz ve bu cihazlara bağlı işletim sistemlerinde çetin bir rekabet yaşanıyor. Sektörün diğer paydaşlarını; kutu oyunları, 3 boyutlu figürler, kıyafetler, oyuncaklar, süs eşyası, müzik albümleri gibi pazarlama malzemesi üreticileri oluşturuyor. Kimi zaman bu yan sektörleri beslemek, neredeyse oyunların birincil hedefleri haline bile gelebiliyor. Bu bize amacın araçla yer değiştirdiği bir süreci anlatıyor.

Kendi ekosistemini yaratmış bir pazar söz konusu. Dolayısıyla pazarı tarif ederken, doğrudan oyundan ve onun üretiminde söz konusu olan etkenlerden bağımsız bir espor ortamından bahsedilemiyor. Oyunlara bu anlamda baktığımızda toplam büyüklüğün 150 milyar dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Türkiye’nin buradaki payı 1 milyar dolar seviyelerinde. Ancak bu büyüklüğün çok yüksek bir kısmı yabancı sermaye kaynaklı yatırımlara gidiyor. Türkiye’nin, 2019 itibarıyla yaşanacak espor ivme yükselişine odaklanırken, aynı zamanda oyun üretimini ve pazarda bölgesel rekabeti de ele geçirmesi şart."

İralı, esporun, bugün global ölçekte yüz milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren, yüzlerce milyar dolarlık devasa bir sektöre dönüştüğünü aktararak, yeni kuşakları can damarından yakalayan esporun, baş döndürücü teknolojik gelişmelerin açtığı yepyeni bir fırsat alanı oluşturduğunu vurguladı.



