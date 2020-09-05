  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu
Aktüel

Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu

ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için imzalanan anlaşmadan dolayı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 05:26:20 -
Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile telefonda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını ele aldı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Esper, Bakan Gantz'ı, İbrahim Anlaşması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan tarihi adımdan dolayı tebrik etti." denildi.

İki bakanın söz konusu anlaşmanın ABD ile İsrail ilişkileri ve savunma öncelikleri üzerindeki etkisini de ele aldığı belirtilen açıklamada, bakanların açık diyalog ve işbirliği konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.

Geçen ay BAE ve İsrail ABD'nin arabuluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

1979'da Mısır, 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile barış anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi BAE oldu.

Abu Dabi'nin bu adımına hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkı ve Filistin yönetiminin yanı sıra birçok Müslüman ülke tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’a bir haller oldu, bombalar peş peşe patladı
Medya

Kuruluş Osman’a bir haller oldu, bombalar peş peşe patladı

Yeni sezon öncesi kadrosuna çok sayıda başarılı oyuncuyu dahil eden 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonda elde edeceği başarıyla halefi old..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı