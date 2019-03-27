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ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği, fakülte öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan “Seçki” başlıklı sergi açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:48
ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği, fakülte öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan “Seçki” başlıklı sergi açıldı.


ESOGÜ Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginın açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Kamil Çolak katıldı.


Serginin açılışında konuşan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu, 21’inci yüzyıl insanını özgür bir ortamda, kendisi ve çevresi ile uyumlu, mutlu, üretken bireyler olarak yetiştirebilmenin bilim, sanat ve teknolojiye eşit derecede önem veren ve bunu eğitim dinamiklerine yansıtan bir kurum felsefesi ile mümkün olduğunu söyledi.


ESOGÜ Rektörlüğü’nün bilim ve teknolojiye verdiği öneme eşdeğer ölçüde sanat ve tasarım alanına verdiği destek ile kurumsal felsefesini güçlendirmekte ve zenginleştirmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının farklı disiplinlerden ürettikleri eserlerden oluşan sergiyi ESOGÜ Rektörlüğü’nün beğenisine sunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirtti. Ayrıca sergi sonunda bağışlanan eserlerin sergi komisyonu tarafından rektörlük binasının uygun görülen yerlerine yerleştirileceğini belirten İsmailoğlu, serginin açılmasına katkı sunan ve destek veren herkese teşekkür etti.


Daha sonra konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, serginin açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu, bazı eserlerin ESOGÜ Rektörlüğü’nde daimi olarak sergilenecek olmasından dolayı ise onur duyduğunu belirtti.


Öte yandan Seçki başlıklı serginin 1 Nisan tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:48
  1. sergi
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