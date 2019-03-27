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ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi bilgilendirme standı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde 26 Mart Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:47
ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi bilgilendirme standı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde 26 Mart Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.


ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Doç. Dr. Demet İlhan Algın önderliğinde kurulan stant açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın katıldı.


Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Doç. Dr. Demet İlhan Algın’ın yaptığı açıklamada, epilepsi hastalığının ciddiyetine işaret ederek, “Uluslararası Epilepsi Günü’nde dünyanın dört bir yanında insanlar epilepsi hakkındaki farkındalığı artırmak ve epilepsili kişilerin yaşamlarında bir fark oluşturmak için bir araya gelir. Bir kişiye, en az iki adet provoke edilmemiş nöbet geçirmesi veya bir provoke edilmemiş nöbet geçirmesi ve başka bir epilepsi sendromu tanısı konmasının muhtemel olması durumunda epilepsi tanısı konulur. Uluslararası Epilepsiyle Savaş Derneği (ILAE) son zamanlarda epilepsinin ciddi bir tıbbi durum olduğunu daha iyi iletmek için epilepsiyi bir hastalık yerine bir durum olarak sınıflandırmıştır” ifadelerini kullandı.



“Nöbet boş bakış, kas spazmları, kontrolsüz hareketler, garip duygular veya vücutta sarsılmalar gibi birçok farklı şekilde gözlenebilir”


Ayrıca Erdinç ve Algın, epilepsi hastalığın oluşumundan bahsederek, “Beyin elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletişim kuran milyarlarca sinir hücresinden veya nörondan oluşur. Sinir hücrelerinin normal aktivitesini bozan ani ve aşırı bir elektrik boşalması sonucu bir nöbet meydana gelebilir. Nöbetler fonksiyon veya davranışlarda değişikliğe neden olur. Nöbet boş bakış, kas spazmları, kontrolsüz hareketler, değişmiş farkındalık, garip duygular veya vücutta sarsılmalar gibi birçok farklı şekilde gözlenebilir. Anormal elektriksel aktiviteyi boşaltan sinir hücrelerinin beyindeki yeri, nöbetin alacağı şekli belirler. Nöbetler nadiren olabilir veya günde birçok kez meydana gelebilir. Epilepsi ilaç tedavisi ile başarılı bir şekilde kontrol edilirse kişi nöbetsiz yaşayabilir. Epilepsi en sık görülen kronik nörolojik hastalıklardan biridir. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanın epilepsisi vardır. Bu durum, genel popülasyonun yaklaşık yüzde birinin epilepsiye sahip olduğu anlamına gelir. Epilepsi başlangıçta en sık çocukluk çağında veya sonraki yıllarda olmasına rağmen her yaşta ortaya çıkabilir. Bazen çocukluk döneminde nöbet geçirenler daha sonra nöbetsiz kalabilir. Yaşlılarda inme ve beyin yaşlanmasından dolayı nöbetlerde artış görülmüştür. Epilepsi hastalarının yarısından fazlasında ilaçlarla nöbetler iyi bir şekilde kontrol edilebilir. Epilepsili kişilerin yüzde 70’i yalnızca ilaçla nöbetsiz kalabilirken, yüzde 30’unda ilaca dirençli epilepsi vardır. Bir kişi iki epilepsi ilacının yeterli denemesi ile nöbetsiz kalamıyorsa dirençli epilepsiye sahiptir. İlaca dirençli epilepsi için epilepsi cerrahisi, diyet tedavisi ve sinir stimülasyonu gibi ilave tedaviler de bulunmaktadır. İlaca dirençli epilepsi için tedavi seçenekleri kapsamlı bir epilepsi programında değerlendirilmelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:47
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