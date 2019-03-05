ESOGÜ Hastanesi’nde Beyin Farkındalığı Haftası Standı açıldı

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi poliklinikler girişinde Beyin Farkındalığı Standı açıldı.

Stand açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar katıldı.

Açılışta etkinlikle ilgili bilgiler veren ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Yıldız, “Yaşlanma ile birlikte genel vücut sağlığımızda olduğu gibi beyin sağlığımızda da değişiklikler başlar. Bu değişikliklerin gelişme hızını ve meydana gelebilecek olumsuzlukları genetik yapımız, çevresel koşullar ve yaşam tarzımız belirler. Bilinçli olmak, farkında olmak ve önlem almak ilk basamakta bizleri korur. Gündelik hayatınızda alabileceğiniz bazı önlemler ile beyin sağlığınızı erkenden koruyabilirsiniz. Hastalıklarınızın takibini yapmak, ilaçlarınızı düzenli kullanmak, doktor önerilerini dikkate almak, sağlıklı ve düzenli beslenmek, hareketli yaşamak, düzenli uyumak, olumlu düşünmek ve sosyal olmak beyin sağlığının korunmasında çok önemlidir. Biz de Beyin Farkındalığı Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Beyin Sağlığını Korumak’ konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen ile birlikte her sene Tıp Fakültesi’nin farklı sınıflarından ilgili öğrencileri Beyin Takımımıza dâhil edip etkinliklerimizi planlıyoruz. Başlangıç olarak hastanemiz poliklinikler girişinde 2’nci dönem öğrencilerimiz ile birlikte düzenlediğimiz hastalara yönelik ‘Beyin Sağlığını Erken Korumada Önlemler ve Öneriler’ konulu etkinliğimizde hastalara bilgiler verdik, eğitici broşürlerimizi dağıttık, Mini Mental Test ve farklı beyin jimnastiklerini uyguladık. Mart ayı boyunca devam edecek olan farkındalık çalışmamızın büyükten küçüğe toplumun her kesimine ve Eskişehir halkımıza yararlı olacağını umuyoruz” diye konuştu.