0553 313 94 23

ESOGÜ Hastanesi’nde Beyin Farkındalığı Haftası Standı açıldı

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi poliklinikler girişinde Beyin Farkındalığı Standı açıldı.

05 Mart 2019 Salı 17:07
ESOGÜ Hastanesi’nde Beyin Farkındalığı Haftası Standı açıldı

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi poliklinikler girişinde Beyin Farkındalığı Standı açıldı.


Stand açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar katıldı.


Açılışta etkinlikle ilgili bilgiler veren ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Yıldız, “Yaşlanma ile birlikte genel vücut sağlığımızda olduğu gibi beyin sağlığımızda da değişiklikler başlar. Bu değişikliklerin gelişme hızını ve meydana gelebilecek olumsuzlukları genetik yapımız, çevresel koşullar ve yaşam tarzımız belirler. Bilinçli olmak, farkında olmak ve önlem almak ilk basamakta bizleri korur. Gündelik hayatınızda alabileceğiniz bazı önlemler ile beyin sağlığınızı erkenden koruyabilirsiniz. Hastalıklarınızın takibini yapmak, ilaçlarınızı düzenli kullanmak, doktor önerilerini dikkate almak, sağlıklı ve düzenli beslenmek, hareketli yaşamak, düzenli uyumak, olumlu düşünmek ve sosyal olmak beyin sağlığının korunmasında çok önemlidir. Biz de Beyin Farkındalığı Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Beyin Sağlığını Korumak’ konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen ile birlikte her sene Tıp Fakültesi’nin farklı sınıflarından ilgili öğrencileri Beyin Takımımıza dâhil edip etkinliklerimizi planlıyoruz. Başlangıç olarak hastanemiz poliklinikler girişinde 2’nci dönem öğrencilerimiz ile birlikte düzenlediğimiz hastalara yönelik ‘Beyin Sağlığını Erken Korumada Önlemler ve Öneriler’ konulu etkinliğimizde hastalara bilgiler verdik, eğitici broşürlerimizi dağıttık, Mini Mental Test ve farklı beyin jimnastiklerini uyguladık. Mart ayı boyunca devam edecek olan farkındalık çalışmamızın büyükten küçüğe toplumun her kesimine ve Eskişehir halkımıza yararlı olacağını umuyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar