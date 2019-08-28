ESO’dan Eskişehir’i başarı ile temsil eden firmalara teşekkür

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında yer alan ESO üyelerini ziyaret etti.

“İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”araştırma sonuçlarında Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmalara 500 büyük kuruluş arasında yer alarak Eskişehir’i başarı ile temsil etmelerinden dolayı ESO Başkanı Kesikbaş tarafından teşekkür belgesi verildi. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş’ın ziyarete birlikte geldiği heyette ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (ABİGEM) Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı ve ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın yer aldı.

"Sarar, Eskişehir ve ülkemizin adını dünyaya duyuruyor"

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan, Eskişehir’in ve Türkiye’nin adını dünya çapında duyuran Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş., ortaya koyduğu başarı ile Eskişehir ve ülkemiz sanayisinin en büyük dişlilerinden birisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda Sarar’a ziyarette bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar’a teşekkür belgesi takdim etti. Kesikbaş, “Kentimizde her zaman ülkemize iyi bir örnek olan ve olmaya devam eden, şehrimize ve ülkemize değer katan Sarar’a göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılı sıralamasında gösterdikleri başarı bizleri gururlandırdı. Kendilerine ilimiz ekonomisine, istihdamına ve sosyal sorumluluk çerçevesinde sağladıkları katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.