ESO, üyelerini MKE yöneticileri ile buluşturdu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından, üyelerinin yeni pazarlara açılması ve yeni iş bağlantıları kurması için başlatılan ESO Tedarikçi Günleri’nin ikincisi gerçekleştirildi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) 10 farklı fabrikasından satınalma profesyonelleri ve 3 Daire Başkanlığı, ESO Üyesi sanayicilerle bir araya geldi. Ülkemizin en büyük silah ve mühimmat üreticisi ve 2018 senesinde 1 milyar 792 milyon TL satış yapan, yurt içinden toplam tedarik tutarına göre yan sanayi kullanım oranı yüzde 52 olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu; savunma ve kimya sektörlerine yönelik üretim yapan ESO üyeleriyle yeni iş bağlantıları sağladı.

ESO Tedarikçi Günleri açılışında konuşan ve etkinliğin birebir görüşmelerle devam edeceğini açıklayan ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, “ESO Tedarikçi Günleri etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile bir aradayız, bütün yetkililer sanayicilerimizle birlikte. Hepimizin amacı üretmek, pazarlamak. Sanayicilerimize ve Eskişehir’e hayırlısı olmasını diliyorum, hepimiz üretim yapıyoruz, hep beraber hem Eskişehir sanayisine hem de Türkiye sanayisine katkı sağlayacağız” dedi.

Cevap üretiyoruz

Açılışta konuşan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden, Eskişehirli üreticilerle ve sanayicilerle yeni iş bağlantıları kurmak istediklerini, bu yüzden ESO Tedarikçi Günleri’ne katıldıklarını belirtti. türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaçlarına cevap ürettiklerini anlatan Özden, “Her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılamak ve ülkemiz savunma sanayinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler üretmek bizim temel görevimizdir” dedi.

Yan sanayi kullanım rakamları

Kurumun Ar-Ge faaliyetlerine değinen Özden, Ar-Ge harcamalarının ciroya oranının yüzde 5,5 ve 2019 senesinde planlanan öz kaynağın ise 87,5 milyon TL olduğunu belirtti. Ülkemizde yerlileştirme ve yan sanayi kullanımında kamu alımlarının milli gelir içerisindeki payının yüzde 7 seviyelerinde olduğunu, yerli ve milli üretim seferberliğinde kamu alımlarının rolünün daha net anlaşılmakta olduğunu vurgulayan Özden şu açıklamada bulundu:

“2018 senesinde kurumumuzun yan sanayi kullanımı; mal alımları için 270 milyon TL, hizmet alımları için 124 milyon 97 bin 273 TL değerinde yatırım ve modernizasyon faaliyetleri oldu. 15 Mart 2019 tarihi itibari ile nominal sermayemiz 1 milyar TL’dir. Bunun ödenen miktarı ise 675 milyonTL.”

Hedef, 250 milyon dolar ihracat

2018 senesindeki satış, kar ve ihracat rakamlarına değinerek, “2018 yılı 1.792 milyon TL satış, 104 milyon TL dönem karı, 55 milyon ABD Doları ihracat rakamlarımız bulunuyor” diyen Özden, 2023 senesi hedeflerinde de bahsederek şunları ekledi: “Ciromuzu 3 kat artış ile 1 Milyar Dolara çıkaracağız, yan sanayine 400 milyon Dolar iş hacmi kazandıracağız, 100 milyon Dolar Ar-Ge harcaması yaparak gelişim ve değişimlerin yolunu tutacağız ve 250 milyon Dolar ihracat yapacağız. Ülkemiz sanayisine, savunmasına ve milli güvenliğine azami ölçüde katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Toplantı sonrasında firmaların sorularını cevaplayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, tedarikçi adayı firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.