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Aktüel

ESO, sokaktaki canları unutmadı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), artan sıcaklarla birlikte yiyecek-içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yemek ve su bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:40:55 -
ESO, sokaktaki canları unutmadı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), artan sıcaklarla birlikte yiyecek-içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yemek ve su bıraktı.


Eskişehir Sanayi Odası korona virüs tedbirleri kapsamında maske üretim çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de Sakintepe bölgesindeki çeşitli noktalara kuru mama ve su bıraktı. ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan ve Evren Şahin, ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, ESO çalışanları ve gönüllü üniversite öğrencileri birlikte sokak hayvanlarını besledi.


Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmaların süreceğini ifade eden ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan ve Şahin, “Şehir merkezinde yaşayan canların bir nebze olsun temel ihtiyaçlarının hayvan severler tarafından karşılanabiliyor. Ama kenar semtlerde ve açık arazideki bu dostlarımızın durumu bu kısıtlama günlerinde daha zorlaşıyor. Bizde merkezden çıkarak buradaki hayvan dostlarımıza ulaşmak istedik. Gönüllülerimiz ile birlikte çok sayıda noktaya mama ve su bıraktık” dedi.

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