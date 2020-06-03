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Ekonomi

ESO Başkanı Kesikbaş, "Üretime destek devam etmeli"

Korona virüsün etkisi birçok sektör ve üründe hissedilirken, bu durum enflasyon rakamlarına da yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:54:23 -
ESO Başkanı Kesikbaş, "Üretime destek devam etmeli"

Korona virüsün etkisi birçok sektör ve üründe hissedilirken, bu durum enflasyon rakamlarına da yansıdı.


TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.54 artış gösterdi. Bu artışların beklendiğini ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, "Devletimizin Covid-19 sürecinin en az ekonomik hasarla atlatılması adına piyasaya yapmış olduğu müdahale ve para arzı nedeniyle enflasyon rakamlarında böyle bir artış bekliyorduk. Sürecin ilerleme durumuna göre bu artışlar bir süre daha devam edebilir. Ancak süreç sonunda daha istikrarlı ve ekonomik göstergelerin pozitif hal alacağı bir planlama da beklemekteyiz" yorumunu yaptı.


Üretimin desteklenmeye devam edilmesi gerekliliğinin altını çizen Kesikbaş, özellikle üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkileyen elektrik ve doğalgaz fiyatlarında üreten kesim adına destek beklediklerini ifade etti.

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