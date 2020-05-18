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Ekonomi

Esneklik acenteleri sevindirdi

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen uçaklı turların ücret iadelerinin uçuş yasağının kalkmasını takip eden 74 gün içinde ödenmesini öngören yönetmeliği TÜRSAB tarafından olumlu karşılık buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:38:00 -
Esneklik acenteleri sevindirdi

Ticaret Bakanlığı’nın Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iptal edilen uçaklı turların ücret iadelerinin uçuş yasağının kalkmasını takip eden 74 gün içinde ödenmesini öngören yönetmeliği olumlu karşılık buldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden (TÜRSAB) konuyla ilgili yapılan açıklamada atılan adımdan memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca hava taşıma bedellerine yönelik kararın yerinde olduğuna işaret edilerek, “Ancak diğer ödemelerle ilgili düzenleme mevcut durumu tekrar etmekten ileri gitmemektedir. Bu konudaki sıkıntıların giderilmesi, karışıklığa yer verilmemesi için paket tur bedelinin tamamını içeren bir düzenleme hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

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