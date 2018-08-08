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Esnaftan sicil affı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için sağlanan kredi imkanından binlerce esnafın sicil engeli yüzünden yararlanamadığını belirterek, "Esnafımızın krediye ulaşması için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı" dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
Esnaftan sicil affı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için sağlanan kredi imkanından binlerce esnafın sicil engeli yüzünden yararlanamadığını belirterek, "Esnafımızın krediye ulaşması için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bankaların esnaf ve sanatkarlara mali sicilinden dolayı kredi vermediklerine dikkati çekerek, kara listeye giren ve borcu bulunmayan esnafın bu listede tutulmasının haksızlık olduğunu vurguladı.

'ETKİN BİR SİCİL AFFI ÇIKARILMALI'

Kredilerin sudan sebeplerle engellenmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımızın birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için sağlanan kredi imkanından binlerce esnafımız sicil engeli yüzünden yararlanamadı. Protokol imzalanırken 'Kredide sicil engeli olmayacak' denilmesine rağmen bankaların esnafın sicilini bahane ederek kredi vermediği yönünde şikayetler her geçen gün büyüyor. Zaten esnafımız emekli olmak için kredi çektiğinde ödeyeceği miktar emekli aylığından kesiliyor. Emeklilik bekleyen esnafımızın yüzünün gülmesi için acilen yeni bir yasal düzenleme yapılması kaçınılmaz. Esnafımızın krediye ulaşması için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı."

Palandöken, esnafın bankaların insafına bırakılmaması gerektiğini belirterek, bankacılıkta 'kara liste' olarak adlandırılan geçmişe dönük olumsuz bilgilerin emekli olacak esnaf için kullanılmaması gerektiğini ve etkin bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
  1. Bendevi Palandöken
  2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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