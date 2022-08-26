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Gündem Esnaftan Meral Akşener'e "ortak aday" tepkisi
Gündem

Esnaftan Meral Akşener'e "ortak aday" tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerine girdiği bir esnaf Akşener'e adaylarını merak ettiklerini dile getirerek “İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam. Vermediğim insana neden oy vereyim. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 14:24:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Silivri'de uğradığı bir esnaf ise Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaliyle ilgili fikrini belirtti. 

“Kılıçdaroğlu ortak aday olursa oy kullanmaya bile gitmem" 

Meral Akşener'in konuştuğu esnaf “İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam. Vermediğim insana neden oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu? dedi. Meral Akşener de “Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyorö diye cevapladı. Esnaf “Ben eski MHP'liyim, 2 seçimdir size oy veriyorum. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" dedi. 

“Bu sistemin değişmesi lazım"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf ziyaretinin ardından bir çay bahçesinde Silivrililer ile bir araya geldi.  Meral Akşener burada yaptığı konuşmada,  “2010'dan beri Suriye meselesi ile ilgili konuşan bir siyasetçiyim ben. Çok büyük rakamlara çıktı sayıları, Esad yerindeyse Esad ile, ABD'yi, Rusya'yı, AB'yi işin içinde katıp bu insanların gönderilmesi lazım. Suriye'de kim varsa anlaşıp yollamak lazım. Demografi değişiyor, 2053'te 35 milyon oluyor nüfusları" dedi.

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Yorumlar

Bir tane akpli

Halkın arasına karışmıyor. Neden? Cumhurbaşkanı yalnız bırakıyor herkes. Mansur aday olmalı.

İsmail Uysal

TİYATROCU SENİN GİBİLER BU MEMLEKETTE OLMASINDA VAR SURİYELİLER OLSUN SÖZDE MİLLİYETÇİ 28 ŞUBATÇILARLA FETÖCÜLERLE HDPKK LILARLA AYNI SAFTASIN SEN DEMEDİNMİ BU ŞEÇİMLERİDE İSTANBUL MODELİ İLE KAZANACAGIZ İSTANBUL MODELİNİN NE OLDUGUNU BİLİYORUZ VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY ETME KENDİNİDE ÇOK AKILLI GÖRME...
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