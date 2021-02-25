Esnaftan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ağzınızı açmadan yiyin o zaman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'daki esnaf ziyareti sırasında kendisine ikram edilen döneri yediği sırada "Bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Aksaray'a gitti. Kentteki çarşıyı dolaşarak esnafla sohbet eden CHP lideri, bir dönerciye uğradı.

Dükkan sahibi, Kılıçdaroğlu'na döner tattırmak istediğini söyleyerek bir tabak hazırladı. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi ben bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü." ifadelerini kullandı.

"Ağzınızı açmadan yiyin o zaman"

Gülüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu, "Ağzımızı açıyoruz, bir sürü laf çıkıyor." deyince esnaf, "Ağzınızı açmadan yiyin o zaman." şeklinde yanıt verdi.