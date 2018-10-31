Esnafların kavgasında silahlar patladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde esnaflık yapan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı yakınları sinir krizi geçirdi. Haberi alıp olay yerine akın eden yaralı yakınları sinir krizi geçirirken, olay yerini şeritle kapatan polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.