Esnafa 1000 TL hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren kira yardımı ve hibelere ilişkin detaylar belli oldu. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak. Peki, ödemeler ne zaman başlayacak?

Esnaflar için 1000 TL hibe desteği ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

Kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."