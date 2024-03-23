Esnafın yüzü güldü! Ramazan ayında ilgi arttı
Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/esnafin-yuzu-guldu-ramazan-ayinda-ilgi-artti-79506
AK Parti’de, uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi, emeklilere bu müjdeyi verdi! Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun
Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/esnafin-yuzu-guldu-ramazan-ayinda-ilgi-artti-79506
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