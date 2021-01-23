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Ekonomi Esnafın esneklik talepleri neler? Restoranlar açılacak mı?
Ekonomi

Esnafın esneklik talepleri neler? Restoranlar açılacak mı?

'Kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu?' soruları özellikle esnafın merak ettiği sorulardan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan dükkan sahipleri bazı esnemeler talep ediyor. Restoran, kafe, lokanta gibi kapalı olan işletme sahiplerinin 6 talebi var. Peki, Esnafın esneklik talepleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 19:04:00 -
Esnafın esneklik talepleri neler? Restoranlar açılacak mı?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılmasına ilişkin Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Öte yandan; Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı öncesi bazı kulis bilgileri paylaşıldı. İşte, restoran ve cafe sahiplerinin karar mercilerinden talebi, Bilim Kurulunun gündemindeki maddeler ve Başkan Erdoğan'ın restoranlar hakkında bugün açıklamada bulundu.

Restoranlar açılacak mı?

Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.

Esnafın esneklik talepleri neler?

Koronavirüs kısıtlamalarında esneklik talep eden esnafın 6 talebi...

  • Kredi taksitleri 1 yıl ertelensin
  • Doğrudan nakit desteği sürsün
  • Doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin
  • Kafe- Restoran HES kodu ile açılsın
  • Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlansın
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