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Yerel

Esnafı tokatlayan polisin cezası belli oldu

Mardin'de sokağa çıkma yasağını delerek marketini açan esnafı tokatlayan polis memuru görevden alındı. Kaymakamlık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2020-04-28 12:01:00 -

Olay, 25 Nisan günü Derik ilçe merkezinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında uygulama yapan polis ekipleri, Derik ilçe merkezinde S.Y.'ye ait marketin açık olduğunu fark etti.

Uygulama sırasında polis memurlarından A.Ö., tartıştığı market sahibi S.Y.'ye tokat attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis memuru A.Ö. hakkında soruşturma başlatılarak, görevinden alındı. 

‘Gerekli adli ve idari işlem başlatıldı'

Derik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun davranışı tasvip edilmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından koranavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına istinaden 25 Nisan 2020 günü Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiç bir şekilde tasvip edilmeyecek uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memurumuz hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."

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Yorumlar

serdar

soruşturmanın selameti açısından şimdilik açığa alınmış,iç işleri bakanı,bu hadsiz kişiyi polis üniformasını kirleten birisini hemen meslekten at,atmazsan polise olan güven itibar kaybolur.
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serdar-1.

hiç kimse ama hiç kimse vatandaşa böyle davranamaz,varsa cezasını keser.bu şahsı hemen anında meslekten ihraç edin,etmezseniz polise olan güven biter.
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