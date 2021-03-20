  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Esnafa yeni yapılandırma müjdesi
Ekonomi

Esnafa yeni yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:49:00 -
Esnafa yeni yapılandırma müjdesi

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydeden Pekcan, “Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İs..
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı
Gündem

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Sapkın evliliklere dünden razı olduğunu belirterek İBB'de zorunlu LGBT eğitimi verdiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay