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Ekonomi “Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli”
Ekonomi

“Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa geri dönüşüm kutuları verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:58:00 -
"Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli"

Atılan çöpleri ayrıştırmak, plastik yerine örgü çantalar kullanmak, kullanılmayan fişleri prizden çıkarmak gibi birçok davranışı alışkanlık haline getirmek gerektiğini vurgulayan Palandöken, enerji maliyetlerinin küresel anlamda arttığını, tasarrufa yönelmenin önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için devreye alınan ücretli poşet uygulamasının meyvelerinin alındığını ifade ederek, “Esnafımıza, ürünlerin ham maddelerine göre ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

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