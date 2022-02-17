2022 yılıyla birlikte elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler arttı. Bu sebeple son iki kabine toplantısında elektrik faturalarına ilişkin konular görüşüldü. Peki, elektrik faturalarına ne kadarlık indirim yapılacak?

Esnafa elektrik fatura indirimi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturası indirimine ilişkin “210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cem evleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir” açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından elektrik faturası indirimine ilişkin detaylar belli oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.

Bakan Dönmen, “Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz. Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok. Dernek ve vakıfların yöneticileri abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde. Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz” diye konuştu.