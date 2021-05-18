  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aman dikkat! Meteoroloji 3 bölge için uyardı
3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
'NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı'
Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest
Gündem Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler
Gündem

Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 07:42:00 -
Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından söz konusu destek paketinin ayrıntılarının yer aldığı bir görsel paylaştı.

Bakan Muş paylaşımında, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

235 bin işletmeye 5 bin lira verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Bu hibe programıyla salgın tedbirleri nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz" diyerek esnaf destek paketinin detaylarını açıklamıştı. Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3 bin lira alacak 1 milyon 150 bin işletme var

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Ayrıca ikinci gruba daha önce yapılan destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve pazarcılar da dahil edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..
Ekrem İmamoğlu ihale kıyağından bakın nasıl kurtulmaya çalıştı
Gündem

Ekrem İmamoğlu ihale kıyağından bakın nasıl kurtulmaya çalıştı

Seçimler öncesinde 'şeffaf ihale' olacağı yönünde mesajlar veren Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ken..
HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!
Medya

HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın medyada Türk askerleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay