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"Esnafa da tanzim satış hakkı tanınmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,- "2 milyon iş yeriyle ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı"

26 Mart 2019 Salı 18:20
"Esnafa da tanzim satış hakkı tanınmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara da tanzim satış hakkı tanınması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satışların zincir marketlere de verileceğini kaydetti.

Tanzim satışların, zincir marketlerin daha da büyümesine, esnaf ve sanatkarın daha da haksız rekabete kurban gitmesine neden olacağını aktaran Palandöken, "2 milyon iş yeriyle ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı. Tanzim satışların devlet dışında bir başka yerden satılmasına imkan varsa eğer bunun ilk tercihi esnaf ve sanatkâr olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.




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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:20
  1. tanzim satış
  2. TESK
  3. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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