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Yerel Esnaf yetişmese köpekler parçalayacaktı
Yerel

Esnaf yetişmese köpekler parçalayacaktı

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde, sokakta kendi halinde yürüyen 10 yaşlarındaki bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken köşeye sıkışan ve ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti

Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı başıboş sokak köpeği sorununa bir yeni halka daha eklendi. Ordu'nun Çamaş ilçesinde, sokakta kendi halinde yürüyen 10 yaşlarındaki bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen yaklaşık 10 yaşlarındaki bir çocuk, aniden etrafını saran çok sayıda başıboş köpeğin hedefi oldu. Köpeklerin havlayarak üzerine doğru hamle yapmasıyla büyük korku yaşayan çocuk, panik içerisinde hızla koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak peşini bırakmayan sürü, küçük çocuğu köşeye sıkıştırdı.

Çocuğun çığlıklarını ve köpeklerin sesini duyan çevre esnafı ile vatandaşlar hemen harekete geçti. Hızla olay yerine koşan vatandaşlar, taş ve sopalarla köpekleri korkutarak sürücü uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde küçük çocuk, şans eseri hiçbir yara almadan kurtuldu.

Yaşanan korku dolu anlar, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar belediyelere ve yetkililere tepki gösterdi. Son aylarda başıboş köpekler nedeniyle artan ölüm ve yaralanma vakalarına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, sokakların daha güvenli hale getirilmesi için belediyelerin acilen toplama ve barınak adımlarını atması gerektiği çağrısında bulundu.

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