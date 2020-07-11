Esnaf ve sanatkârın sesi oldu

Akit Ekonomi

Son olarak esnafın maliyet kalemlerinde birçok artış olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 20’si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir” çağrısında bulundu.

TESK, bundan önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üç mektup sunarak esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için taleplerini dile getirdi.

Mayıs ayında COVİT 19 sebebiyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları bölge bölge ve il il masaya yatıran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki 82 Birlik ve 13 Federasyon başkanları ile tele konferans üzerinden üç günlük bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye’yi yedi bölgeye ayrılarak oturumlar halinde gerçekleştirilen toplantıda korona virüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar masaya yatırılarak, korona virüsten dolayı genelge ile faaliyetlerine ara verilen esnaf ve sanatkarlar ile salgından dolayı iş yapamayan esnaf için çözüm yolları arandı. Başkanlarla birebir diyalog kurarak bölge esnafının taleplerini bir bir not alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığına ikinci bir talep mektubu yazdı. 8 maddelik mektupta, mücbir sebeple iş yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara yönelik alınması talep edilen önlemler dile getirildi.

İki milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlar camiası adına pandemi süreci boyunca Cumhurbaşkanlığına daha önce iki kez talep mektubu ilettiklerini belirten TESK Başkanı Palandöken, “Bu süreçte hükümetimizce pek çok olumlu ekonomik tedbirler öngörülerek ve hayata geçirilerek, esnafımız bir ölçüde rahatlatılmış olmakla birlikte, aşağıda maddeler halinde arz ettiğimiz hususlarla ilgili sorunlarımız halen devam etmektedir” diyerek temmuz ayı başında 11 maddeden oluşan üçüncü bir mektubu Cumhurbaşkanlığı’na sundu.