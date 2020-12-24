  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Esnaf ve sanatkara kira desteği
Ekonomi

Esnaf ve sanatkara kira desteği

Esnaf ve sanatkara, 3 ay boyunca aylık 1000 lira doğrudan hibe desteği, iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:27:00 -
Esnaf ve sanatkara kira desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı “Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 ay boyunca aylık 1000 TL

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek. Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili’ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

İş yeri kira desteği

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak. Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay