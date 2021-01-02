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Ekonomi Esnaf kira desteği başvurusu | Esnaf kira başvurusu nereden nasıl yapılır?
Ekonomi

Esnaf kira desteği başvurusu | Esnaf kira başvurusu nereden nasıl yapılır?

Esnaf hibe desteği başvuru ekranı | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak isteyen hükümet esnafa üç ay süreyle maddi estek sağlama kararı aldı. Peki, esnaf kira desteği ne zaman başlayacak? | Esnaf hibe desteği ne zaman başlayacak? | Kira yardımı başvuruları nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:12:00 -
Esnaf kira desteği başvurusu | Esnaf kira başvurusu nereden nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınında milyonlarca esnaf olumsuz etkilendi. Söz konusu zararın azaltılması için devlet esnafa kira ve hibe yardımında bulunmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Peki, esnaf kira desteği başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

Esnaf kira desteği başvurusu | Esnaf kira başvurusu nereden nasıl yapılır?

Esnaf kira desteği başvuruları e devlet üzerinden alınmaya başladı. Şartları sağlayan vatandaşlar e devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla başvuru yapabilir.

ESNAF KİRA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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