  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Esnaf, iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun ertelenmesinden memnun

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:18:25 -
Esnaf, iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun ertelenmesinden memnun

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, haklı ve olumlu taleplerinin kabul edilmesinin esnafı mutlu ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri 11 maddelik talep mektubundaki bir maddenin daha hayata geçirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi ve iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasının ardından az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreci göz önüne alınarak bu yükümlülüğün ertelenmesi yönündeki talebimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığımız mektupla iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, erteleme kararında emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı