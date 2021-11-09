Esnaf geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilir mi? Esnafa erken emeklilik var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret zammı konusunda öneli bilgiler verdi. EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

Esnafa erken emeklilik var mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, "Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." ifadesini kullandı. Palandöken, binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini belirtti. Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade eden Palandöken şunları kaydetti: "4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." TESK'in esnafa yönelik geriye dönük borçlanma talebinin karşılanıp karşılanmayacağı merak konusu.