Esnaf geriye dönük borçlanarak emekli olacak mı? Geriye dönek prim ödeyerek emeklilik olunur mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın emeklilik beklediğini dile getirerek, esnafı heyecanlandıran bir teklifte bulundu.

TESK Başkanı Palandöken, binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini belirtti. Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu dile getirdi.

Esnaf geriye dönük prim borçlanması yaparak emekli mi olacak?

Palandöken, şunları kaydetti: “4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ - Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı.”

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu sırada uzun zamandır Bağ - Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.