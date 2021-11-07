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Ekonomi Esnaf geriye dönük borçlanarak emekli olacak mı? Geriye dönek prim ödeyerek emeklilik olunur mu?
Ekonomi

Esnaf geriye dönük borçlanarak emekli olacak mı? Geriye dönek prim ödeyerek emeklilik olunur mu?

Esnaf geriye dönük borçlanarak emekli mi olacak mı? Esnaf geriye dönük prim borçlanması yaparak emekli mi olacak? soruları şu sıralar 3600 ek gösterge, EYT, emekli ve asgari ücret konusunda AK Parti’nin yaptığı çalışma sonrası bir hayli merak ediliyor. TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den binlerce esnafı umutlandıran emeklilik teklifi geldi. Peki Geriye dönek prim ödeyerek emeklilik olacak mı? Bağkur mağduriyeti yaşayan esnafın sorunu çözülecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 08:43:00 - 2021-11-07 08:43:33
Esnaf geriye dönük borçlanarak emekli olacak mı? Geriye dönek prim ödeyerek emeklilik olunur mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın emeklilik beklediğini dile getirerek, esnafı heyecanlandıran bir teklifte bulundu.

TESK Başkanı Palandöken, binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini belirtti. Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu dile getirdi.

Esnaf geriye dönük prim  borçlanması yaparak emekli mi olacak?

Palandöken, şunları kaydetti: “4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette  bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ - Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı.”

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu sırada uzun zamandır Bağ - Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

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