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Ekonomi Esnaf gelir kaybı destek ödemeleri başladı mı?
Ekonomi

Esnaf gelir kaybı destek ödemeleri başladı mı?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceden duyurduğu korona salgını nedeniyle zor durumda kalan esnafa yardım ödemesi olan gelir kaybı destek ödemesi için başvurulara tamamlanmasıyla birlikte, gözler gelir kaybı ödeme tarihlerine çevrilmişti. Esnafa verilecek olan gelir kaybı destek ödemeleri başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:58:00 - 2021-01-20 16:00:55
Esnaf gelir kaybı destek ödemeleri başladı mı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat ettiğini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanmıştı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

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