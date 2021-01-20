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Ekonomi Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek?

Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Koronavirüs salgınından etkilenene esnafa üç ay süreyle gelir kaybı desteği ödenecek. Gelir kaybı desteği başvuru yapanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, gelir desteği kaybı ne zaman hesaba yatar?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:45:00 -
Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek?

Esnaf gelir kaybı ödemeleri son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle esnaf ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple devlet kira desteği ve gelir kaybı desteği ödemesi yapmaya karar verdi. E devlet üzerinden yapılan gelir kaybı desteği başvurularının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, gelir kaybı desteği ödendi mi?

Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı desteğinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz" dedi.

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