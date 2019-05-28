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Esnaf can suyu bekliyor

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, esnaf ve sanatkarların uzun vadeli ve sıfır faizli can suyu kredisi beklediğini belirtti.

28 Mayıs 2019 Salı 09:38
Esnaf can suyu bekliyor

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, esnaf ve sanatkarların uzun vadeli ve sıfır faizli can suyu kredisi beklediğini belirtti. Başkan Fırat, “Esnafımıza özel olarak hazırlanan can suyu kredi paketleri erkek esnafımız için 50 bin TL, kadın esnafımız için ise 60 bin TL olarak belirlenerek uzun vadeli olmalı” dedi.


Esnaf ve sanatkarın nakit sıkıntısı çektiğini dile getiren ESOB Başkanı Rasim Fırat, küçük esnafa bir an önce nefes aldırılması gerektiğini vurguladı.Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek faizler ve ekonomik dalgalanma ile mücadele eden esnafa verilecek can suyu kredisinin büyük ölçüde rahatlama sağlayacağını ifade eden Başkan Fırat, “Esnaf ve sanatkarlarımıza özel olarak ilk kez 2008 yılında verilen can suyu kredisinden Türkiye genelinde 6 bin imalatçı esnafımız faydalanmıştı. Bu kredilerin üst limiti erkek esnaf için 25 bin TL, kadın esnaf için ise 30 bin TL olarak belirlenmişti. 2016 ve 2017 yıllarında yine can suyu kredisi verilmiş ancak bu kredi paketlerinde esnaf ve tacir ayrımı yapılmamıştı. Bu kez verilecek can suyu kredisi esnaf ve sanatkarlarımıza özel olmalı. Can suyu kredisinden faydalanamayan kahvehane, çay ocağı, internet cafe işletmecisi ve emlakçı esnafımız da can suyu kredisinden faydalanabilmeli” dedi.


ESNAF BAŞ EDEMİYOR


Esnaf ve sanatkarın ekonominin can damarı olduğunu anımsatan Başkan Rasim Fırat, aynı zamanda ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesim olduğunu belirtti. Ardı ardına açılan zincir marketler ve AVM’lerle baş edemeyen esnafın birçok kalemde ödemek zorunda olduğu giderleri olduğunu kaydeden Başkan Fırat, şunları söyledi.


“İşyeri kirası, elektrik, su ve doğal gaz faturası, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve yanında çalışan işçinin maaşı derken esnafımızın maliyetleri çok fazla. Tüm bunlarla birlikte veresiye defteri kullanan çok sayıda esnafımız var. Nakit sıkıntısı yüzünden maliyetleri bile karşılamakta güçlük çekiyorlar. Öte yandan büyük sermaye ile de mücadele edip yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarlara can suyu kredisi vermenin tam zamanı. Esnafa verilen küçük çaplı kredilerin bile ekonomideki etkisi büyük oluyor.”

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:38
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