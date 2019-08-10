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Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Çorum’da Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası”geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Çorum’da Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası”geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.


Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor.


Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramlarının Arife günlerinde bir araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.


Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası tarafından düzenlenen Arife duasında konuşan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi Arife duasında bir araya geldiklerini söyledi.


Arife dualarının esnaf ve sanatkarlar tarafından yıllardır devam ettirilen bir gelenek olduğunun altını çizen ÇESOB Başkanı Gür, her Arife duasında esnaf ve sanatkarların bir araya gelerek bu mübarek günde hep beraber duasını yaptığını belirtti. Gür, Kurban bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, kurbanın yakınlaşmak anlamına geldiğini ifade ederek, Hz. İsmail’i insanlara hatırlattığını kaydetti.Hz. İsmail ile Hz. İbrahim arasındaki kıssadan bahseden Aşkın, orada ibret alınması gereken çok dersler olduğuna dikkat çekti.


Kurban bayramını hatırlayıp Hz. İsmail’i ve ondaki o teslimiyet hatırlanmadığında Kurban bayramı ve kurbanın tam olarak anlamış sayılamayacağını dile getiren Aşgın, “Hz. İbrahim neyi kurban ediyordu. En sevdiğini kurban ediyordu. Bizde en sevdiğimiz ney malımız mı, mülkümüz mü. En sevdiğimiz neyse eğer Allah’ın yolunda bunları kurban edebilirsek kurbanın anlamını tam anlamış oluruz. Malımız mı vereceğiz. Fakiri fukarayı bu vesileyle gözeteceğiz” dedi.


Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan Aşgın, “Bize ihtiyaç olan birliktir, beraberliktir. Bu kubbenin altında, şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımız altında kardeşlik, huzur ve güven içerisinde birbirimize kenetlenerek yaşamaktır” diye konuştu.


Arife duasına İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti il Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası Halil Taşkaldıran, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
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