Esma Esed'e kötü haber

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esma Esed ile bazı aile üyelerine yaptırım uygulanacağını bildirdi. İngiltere doğumlu Esma Esed ve hala Londra'da yaşayan, İngiliz vatandaşı olan doktor babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin açıklamasında, Beşşar Esed rejiminin acımasız savaşı sona erdirmeyi reddettiğini ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını engellediğini kaydetti.

ABD'nin çatışmayı uzatanlardan hesap sormaya devam edeceğini belirten Pompeo, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğini bildirdi.

Pompeo, ABD'nin çatışmanın başlangıcından bu yanan 12,2 milyar doların üzerinde insani yardım sağladığını ve Esed rejimine baskı uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn de telekonferans yöntemiyle gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Esma Esed'in İngiltere'de yaşayan ailesine yönelik yaptırımlar için İngiliz hükümetiyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti ve "Salı günü iki bakanlığın listesine giren kişiler ve kurumlar ticaret ya da iş yapanlara da ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi: "Beşar Esed'in mal varlığını hedef almanın yolu bu."