  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esma Esed'e kötü haber
Dünya

Esma Esed'e kötü haber

ABD, Esma Esed ile bazı aile üyelerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:01:00 -
Esma Esed'e kötü haber

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esma Esed ile bazı aile üyelerine yaptırım uygulanacağını bildirdi. İngiltere doğumlu Esma Esed ve hala Londra'da yaşayan, İngiliz vatandaşı olan doktor babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin açıklamasında, Beşşar Esed rejiminin acımasız savaşı sona erdirmeyi reddettiğini ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını engellediğini kaydetti.

ABD'nin çatışmayı uzatanlardan hesap sormaya devam edeceğini belirten Pompeo, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğini bildirdi.

Pompeo, ABD'nin çatışmanın başlangıcından bu yanan 12,2 milyar doların üzerinde insani yardım sağladığını ve Esed rejimine baskı uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn de telekonferans yöntemiyle gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Esma Esed'in İngiltere'de yaşayan ailesine yönelik yaptırımlar için İngiliz hükümetiyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti ve "Salı günü iki bakanlığın listesine giren kişiler ve kurumlar ticaret ya da iş yapanlara da ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi: "Beşar Esed'in mal varlığını hedef almanın yolu bu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı
Ekonomi

Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı

Katma Değer Vergisi'nde yapılan indirimlerin süresi 5 ay daha uzatıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay