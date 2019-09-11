0553 313 94 23

Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG’den tanıştıkları genç ile kaçtı

Kütahya’da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye’de H.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG’den tanıştıkları genç ile kaçtı

Kütahya’da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye’de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş’in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın’ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.



Kütahya’da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), eşlerine not bırakarak evi terk etti. Eşlerine not bırakıp ziynet eşyalarını yanlarına alıp evden ayrılan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrası iki kız kardeşin Osmaniye’de olduğu tespit edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayşen Daşgın ve kardeşi Reyhan Keçiş’i Osmaniye’de H.Y. ile birlikte bularak gözaltına aldı. İki kız kardeşin alınan ilk ifadelerinde iddiaya göre, kız kardeşlerden Reyhan Keçiş’in Osmaniye’de oturan H.Y. adlı kişi ile çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG’den tanıştığını, kendi isteği ve rızası ile H.Y. ile birlikte Kütahya’dan Osmaniye iline geldiği ve bu esnada ablası Ayşe Daşgın’ın da kendisi ile birlikte geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorguları süren kız kardeşlerin ayrıca Kütahya’daki ailelerine dönmek istemediklerini beyan etmeleri üzerine iki kız kardeş ve yanına geldikleri H.Y. serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG’den tanıştıkları genç ile kaçtı
    1. Eşlerine not bırakıp evi terk kız..
    2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali..
    3. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    4. Klasik otomobillerden Gastrofest’e..
    5. Kanada 21 Ekim’de sadığa gidiyor
    6. Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü..
    7. Tayland'da bir parti iktidar..
    8. Yeniden Refah Partisi'nden Özyeğin..
    9. Güney Sudan'da geçiş hükümeti 2 ay..
    10. Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat..
    11. "Darbeler dönemi bir daha hiç..
    12. GÜNCELLEME - Otomobil ile çöp kamyonu..
    13. Külliye'de Büyükşehir Belediye..
    14. Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    15. Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?..
    16. Bitlis'te minibüsün şarampole devrilmesi
    17. Ağaç budarken kafası ipe dolanan şahıs..
    18. Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
    19. Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon..
    20. El Kaide liderinden o ülkelere saldırı..
    21. Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 1..
    22. Bitlis’in Valiliğinden trafik..
    23. Trabzonspor’da tatsız antrenman
    24. "Çok faydalı, güzel, sıcak bir..
    25. Valencia, teknik direktör Toral'ın..
    26. Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup..
    27. Başkan Gürkan Külliyedeki buluşmayı..
    28. Abla, acı gerçekleri tek tek..
    29. Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi
    30. Hindistan'da Müslüman gencin linç..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...