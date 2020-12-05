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Spor Eskrim: Türkiye 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası
Spor

Eskrim: Türkiye 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası

Tekirdağ'da düzenlenen turnuvada 65 sporcu mücadele etti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:06:57 -
Eskrim: Türkiye 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 14 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Eskrim Turnuvası, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 8 ilden 65 kız ve erkek sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu, AA muhabirine, turnuvaya katılan sporcuların gelecek vadettiğini söyledi.

Şakiroğlu, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği turnuvaya Ankara, Balıkesir, Bursa, Muğla, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul'dan sporcuların katıldığını belirterek, yarın da Çorlu'da 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre grup müsabakalarının yapılacağını kaydetti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Müsabaka ve Hakem Gözlemcisi Adnan Özsanata ise federasyonun özellikle gençlere eskrim sporunu sevdirmek için organizasyonlar düzenlediğini ifade ederek, "Pandemi sürecinde amacımız eskrim sporunu yaymak ve ilerletmek. Bu spor aslında pandemi sürecine çok uygun. Hem mesafe var, hem eldiven hem de maske kullanımı şart." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

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