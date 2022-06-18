Eskiyen çoraplarınızı sakın çöpe atmayın neden mi?

En kolay temizlik ipuçları ve püf noktalarını sizler için bir araya getirdik

Toza veda etmek için 20 inanılmaz numara

-ISLAK MENDİL

Klavyedeki toz, kırıntı ve lekelerden kurtulmak için tek yapmanız gereken hepsini silkelemek ve klavyeyi silmek. Sonuç harika. Sadece dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun.

-YUMUŞATICI

Yüzeylerdeki tozlardan kurtulmak ve etkinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için özel bir çözüm hazırlayabilirsiniz. 1 ölçü yumuşatıcı ve 4 ölçü su alın. Karışımı bir püskürtücüye dökün ve gerektiğinde aynalar, cam masalar ve duşlar dahil olmak üzere istediğiniz her şeyi temizleyin. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarınız veya TV ekranınız için de iyi bir şey.

-KUMAŞ ELDİVEN

Ev işleri için bir çift yaygın kumaş eldiven, hassas yüzeyleri temizlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir avizeyi, lambaları, cam aksesuarları ve heykelcikleri kolayca temizleyebilirsiniz. Kumaş toz toplar ve temizlik çok daha kolay hale gelir.

-YUMUŞAK FIRÇALAR

Ulaşılması zor bazı yerleri temizlemek istiyorsanız, doğal kıllı fırçalar bunu sizin için kolaylaştırabilir. Örneğin, mobilya aksesuarlarını temizlemek için kullanabilirsiniz.

-ESKİ ÇORAP

Elinize temiz ve eski bir çorap takarsanız, panjurları hızlıca temizleyebilirsiniz. Ve onu bir paspas çubuğuna takarsanız, yatakların ve mobilyaların altındaki tozdan kurtulmak daha kolay olacaktır.

-TUVALET KAĞIDI KARTONU

Bu, temizlik için çok gerekli bir şey. Ulaşılması en zor yerleri bile temizleyebilirsiniz. Karton bükülür, böylece şeklini değiştirebilir ve ihtiyacınız olan her şeyi temizleyebilirsiniz.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU TEMİZLEYİN

Bir yüzeyden diğerine toz düşmesini önlemek için, yukarıdan aşağıya silin. Bunu yaparsanız, temizlik daha az çaba ve zaman alacaktır. Örneğin, önce avizeleri, ardından pervazları, ardından kapıların üst kısımlarını ve ardından mobilyaları temizleyin.

-NEM SEVİYESİ

Büyük miktarlarda toz birikmesini önlemek için, nem dengesini yaklaşık% 40-50 arasında tutmak genellikle yeterlidir. Bu konuda yardımcı olması için özel ölçüm aletleri ve nemlendiriciler satın alabilirsiniz.

-FAZLA EŞYAYA YER VERMEYİN

Tozun bu kadar çabuk birikmesini önlemek ve aynı zamanda temizliği kolaylaştırmak için, evinizdeki hediyelik eşyaların ve ıvır zıvırların çoğunu atsanız iyi olur. Ne kadar az sahipsen, ev o kadar temiz. Ve bir heykelcik koleksiyonunuz varsa, onları bir vitrin cam kapılarının arkasında tutmak daha iyidir.

-PERDE

Tam anlamıyla tozla kaplı olsalar bile (özellikle sentetik iseler) perdeleri her zaman unuturuz. Ancak perdeleri de ara sıra vakumlamak ve yılda bir kez kuru temizlemeciye götürmek iyidir.

-PENCEREYİ KAPALI TUTMAK

Sürekli olarak her şeyin tozunu almak istemiyorsanız, kapalı pencerelere alışmanız gerekir. Elbette, daireyi günde birkaç kez havalandırmak yararlıdır, ancak toz birikmesini önlemek istiyorsanız pencereleri gece gündüz açık tutmayın.

-YAPIŞKANLI RULO

Yapışkan yüzeye sahip bir rulo, temiz abajurlar, dekoratif yastıklar ve diğer kumaş yüzeylerle başa çıkabilir.

-AMPUL TEMİZLİĞİ

Alkol kullanarak ampullerdeki tozu temizleyebilirsiniz. Sadece ıslatılmış bir bezle silin ve kurumasını bekleyin.