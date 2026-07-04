Eşkıya polis tarafından yakalandı
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İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye silah doğrultan sürücü yakalandı. "Tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Maltepe'de trafikte tartıştığı kişiye silah doğrultan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Gülsuyu Mahallesi'nde iki otomobil sürücüsünün tartışmasına ilişkin dün sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüye ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, görüntüde aracının bagajından silah çıkarıp diğer sürücüye doğrulttuğu tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi.
Şüpheli F.Ö. (21) Esenkent Mahallesi'nde yakalanırken, silahının havalı tabanca olduğu anlaşıldı.
"Tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.