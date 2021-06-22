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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Barbaroslar'a bomba transfer
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Barbaroslar'a bomba transfer

TRT1'de ekranlara gelecek olan Barbaroslar dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından Pelin Akil dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:32:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Barbaroslar'a bomba transfer

Eylül ayında TRT’de yayınlanmaya başlayacak yeni dizi “Barbaroslar”ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Dizinin kadrosuna Pelin Akil de dahil oldu.

Ünlü oyuncu, yapımda “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle dönem projelerinde başarısını kanıtlayan Engin Altan Düzyatan’la başrolü paylaşacak. Pelin Akil, ‘İzabel’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Pelin Akil, ATV'nin fenomen yapımlarından biri olan EDHO'nın son bölümünde yer almamıştı ve senaryo gereği başka bir şehre gitmişti.

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