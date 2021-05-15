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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Savaş Özdemir Mevlana’da rol alacak
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Savaş Özdemir Mevlana’da rol alacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çıkış yakalayan ve ayrılan oyuncu Savaş Özdemir’in TRT dizisi Mevlana ile anlaşmak üzere olduğu ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:23:00 - 2021-05-15 14:31:58
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Savaş Özdemir Mevlana’da rol alacak

ATV’de reytinglere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi gündeme gelmeye devam ediyor.

6. sezonu devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde üst üste önemli ayrılıklar yaşanmıştı. Sabina Toziya, Sanem Çelik ve Dilşad Şimşek diziye veda etti.

Oktay Kaynarca’nın başrolde olduğu dizide ayrılıklara yenisi eklendi. Tipi karakteriyle hayranların büyük dikkatini çeken Savaş Özdemir kendi isteğiyle ayrıldı.

EDHO’daki Tipi karakteri sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Savaş Özdemir’in yeni bir dizi anlaşması yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yeni proje için harekete geçen oyuncunun başrolde oynayacağı belirtildi.

Son dönemlerde Teşkilat, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytingleri alt üst eden TRT’de Mevlana dizisi müjdesi verildi.

Savaş Özdemir’in Mevlana dizisine hazırlandığı ortaya atıldı.

Konya’da çekimleri yapılacak olan Mevlana dizisi büyük bir prodüksiyon ile ekranlara gelecek.

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