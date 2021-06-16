Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık karıştı! Hızır veda etti

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. son bölümüyle sezon finali yaptı. EDHO sezon finalinde Kimsesiz Doğan'ın da intikamını almak isteyen Hızır büyük operasyonu başlattı. Diğer yandan ise Çakırbeyli ailesinin yeni lideri İlyas oldu. Hızır, herkesin İlyas'a biat ederek yemin etmesini istedi. Final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli ve ailesine polis operasyonu yapıldı. Organize Şube polisleri eve gelerek Hızır'ı gözaltına aldı. Aranan Alpaslan ise firar etti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekranlara ara verecek olan EDHO'nun sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Çakırbeyli ailesine polis operasyonu

EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İlyas'ı ailenin yeni lideri olarak belirledi. Hızır herkesin İlyas'ın elini öpmesini ve biat etmesini istedi. Hızır Ali ve Alpaslan da İlyas Çakırbeyli'ye biat ederek ondan gizli hiç bir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiler.

Sezon finali son sahnede ise Çakırbeyli ailesinin evine polis operasyonu yapıldı. Ailenin kahvaltıda olduğu sırada eve gelen Organize Şube ekipleri, Hızır Çakırbeyli'yi gözaltına aldı. Gözaltı listesinde olan Alpaslan ise evden kaçarak firar etti. Hızır'ın polis aracına binerken ailesine ve arkadaşlarına 'Görüşürüz' diyerek veda etti.