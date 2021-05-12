Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık! 195. Bölüm öncesi haber geldi

ATV ekranlarında yayımlanan ve reytingleri altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği dizi 200. Bölümüyle ekranlara ara verecek. Dizi 200. Bölümünde sezon finali yapacak sonrasında ise yeni sezona hazırlığı içerisinde olacak.

Tv100'ün haberine göre, 7. sezonda da devam edecek olan diziye çok yakında Haşmet Façalı rolüne hayat veren Turgut Tunçalp veda edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunu ne zaman başlayacağı ise oldukça merak konusu. Gelen bilgilere göre dizinin ne zaman yeni sezonunun yayınlanacağı bilinmiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Bölümde neler oldu?

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Turgut Tunçalp Kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın önemli ismi Turgut Tunçalp kimdir? 12 Mayıs 1976’da Sakarya’da doğan Tunçalp, çocukluğunun büyük bir kısmını bu şehirde geçirmişti. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak, gelecekte hangi mesleğin içerisinde olmak istediğine karar vermiştir. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak hala çalışmaktadır.